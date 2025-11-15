sabato 15 Novembre 2025
Morto Gino Dellacasa, mondo dello Sport ligure in lutto

Gino DellacasaGenova – Si è spento Luigi “Gino” Dellacasa, 98 anni, tra i fondatori dell’Aics, alpino e grande appaggionato di montagna e Stella d’oro al merito dello Sport per il Coni.
Dellacasa era stato anche assessore comunale ai tempi del sindaco Fulvio Cerofolini.
Da sempre attivo nel mondo dello sport, Dellacasa è stato tra i fondatori dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) nel 1962.
L’associazione di ispirazione socialista, lo ha visto nel consiglio direttivo dal 1963.

notizia in aggiornamento

