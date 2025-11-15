Meteo Liguria, temporali e pioggia a tratti anche molto intensa su centro-ponente

La prima di due intense perturbazioni che interesseranno la Liguria nel fine settimana sta già portando pioggia e temporali sulla nostra regione e dalla mezzanotte è scattata l’allerta gialla per le possibili intense precipitazioni. Maltempo che avrà una coda anche ad inizio settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 15 novembre 2025:

Per la mattinata previste piogge intense associate a temporali solo localmente e parzialmente stazionari interesseranno la Val Bormida orientale, Val d’Erro, Orba e Stura. Lungo le coste sottostanti i rovesci si presenteranno più irregolari.

Piogge meno frequenti tra il Savonese di ponente e l’Imperiese, tempo ancora asciutto a levante a parte brevi rovesci nell’entroterra.

Nella mattinata estensione dei fenomeni al Genovese e nel pomeriggio anche al Levante con accumuli elevati nelle aree interne e zone costiere soggette ad eventuali convergenze, più probabili nel Genovese.

A ponente rovesci più intermittenti associati a pause.

In tarda serata temporanea pausa dei fenomeni con rovesci solo locali e sporadici.

Venti tra moderati e forti da sud-est sul mare ed a tratti sul settore centro-orientale della costa; possibili locali ritorni da nord nelle vallate del Savonese e del Genovese di ponente.

Mare in genere molto mosso.

Temperature in calo le minime sui versanti padani occidentali, stazionarie altrove, massime in generale calo

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +13°C/+17°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +4°C/+11°C e massime tra +8°C/+13°C.