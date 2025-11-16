Grave incidente sull’Autostrada A12 tra Sestri Levante e Deiva in zona cantiere

Sestri Levante (Genova) – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A12 Genova – Livorno ed ancora una volta nel tratto interessato da lavori e da uno scambio di carreggiata.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno all’una e tre giovani tra i 19 e i 21 anni sono stati estratti dalle lamiere contorte dell’auto sulla quale viaggiavano e sono stati trasferiti in condiziioni gravissime in ospedale.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina in zona cantiere dove, da tempo si segnalano criticità e disagi per automobilisti e trasportatori.

Nel tratto, infatti, è in vigore il doppio senso di marcia e le auto sfrecciano in direzione opposta in un’unica carreggiata.

Una prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione la vettura sulla quale viaggiavano i tre ragazzi feriti in direzione Genova, avrebbe urtato per cause da accertare un furgone che viaggiava nella direzione contraria e dopo una carambola il mezzo è finito contro il guard rail ribaltandosi.

L’impatto ha piegato le lamiere imprigionando tre dei cinque ragazzi presenti a bordo.

Due giovani sono riusciti ad uscire in modo autonomo dalla vettura mentre il traffico andava nel caos e partivano le chiamate di soccorso al 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e subito sono stati soccorsi i due giovani usciti dall’auto sotto choc ma senza gravi ferite.

Più complesso liberare i tre feriti gravi intrappolati tra le lamiere.

I Vigili del fuoco hanno tagliato le lemiere con speciali apparecchiature

La vettura contorta è stata letteralmente tagliata a pezzi dai pompieri che hanno così liberato i giovani feriti.

Il personale delle automediche Tango 1, Tango 2 e Delta 3 ha stabilizzato i feriti che sono poi stati trasportati in codice rosso, il più grave, in ospedale. Le loro condizioni sono definite critiche.

Uno dei giovani era incastrato con la testa tra i sedili anteriori e i pompieri hanno lavorato a lungo per liberarlo usando la massima cautela viste le condizioni del ferito.

L’autostrada è rimasta chiusa a lungo e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Infiammano proteste e polemiche, specie sui social, per i cantieri che da anni ormai interessano il tratto della A12.

