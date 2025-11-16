Maltempo a Genova, a Serra Riccò distrutto il guado di Mainetto

Serra Riccò (Genova) – Il guado di Mainetto nuovamente inghiottito dalla corrente del torrente Secca e una ventina di auto restano intrappolate sul lato opposto, nella zona dei campi sportivi.

Il maltempo continua a far danni anche nell’entroterra genovese e il guado costruito per consentire il passaggio del torrente Secca in località Mainetto è stato ancora una volta distrutto nella parte bassa del territorio di Serra Riccò.

Sono una quindicina le vetture che sono rimaste intrappolate oltre il guado, nella zona dei campo sportivi e si prospetta la necessità di spendere ingenti risorse del Comune per rifare ancora una volta il guado, già distrutto altre volte e sempre per le piogge che cadono sempre più abbondanti nella zona.

Una necessità visto che, per almeno i prossimi tre anni ancora, non verrà ultimata la nuova viabilità costituita da un vero ponte più a sud per unire le due sponde del Secca.

Il cedimento del guado è stato repentino come le piogge che si sono abbattute in zona e solo la fortuna ha voluto che nessun veicolo stesse passando sul guado al momento del cedimento o, probabilmente si piangerebbero delle vittime. Un rischio inconcepibile in una zona evidentemente a rischio, esondabile e che già più volte ha visto il cedimento del guado, ogni volta ricostruito.

Ai campi sportivi erano in corso diverse partite calcistiche e molte vetture avevano già raggiunto la sponda sinistra del Secca per avvicinarsi ai campi sportivi in erba sintetica del Negrotto.

La maggior parte di esse, una quindicina, sono rimaste da quella parte e fortunatamente non si sono avventurate nel tentativo di oltrepassare il torrente con la corrente che stava aumentando. Ha prevalso la calma e le persone hanno lasciato le auto e sono tornate sulla provinciale attraversando la passerella pedonale più a nord in prossimità di Castagna.

“Sarà necessario – ha dichiarato il vice sindaco di Serra Riccò Alessandro Parodi – aspettare che la proprietà del Marchese Cattaneo Adorno non sia più alluvionata perché le macchine rimarrebbero impantanate e contestualmente rifare il guado. A quel punto sarà possibile portare in sponda destra i veicoli”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]