Genova, furto da 2500 euro in un negozio: denunciato un uomo

Genova – Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri a seguito delle indagini condotte negli scorsi giorni per far luce su un furto avvenuto all’interno di un negozio situato nel centro storico genovese.

Gli accertamenti sono stati condotti anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del negozio, che avrebbero immortalato il momento in cui l’uomo sottraeva un telefono cellulare, un monopattino e dell’altro materiale elettronico. Il valore di tutta la merce rubata è stato quantificato in circa 2500 euro.

Il 36enne è stato individuato e denunciato dai militari dell’arma: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

