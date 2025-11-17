Genova, truffa la dipendente del suo negozio per 5mila euro: denunciato

Genova – Un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Molassana che hanno ricostruito quanto avvenuto negli scorsi mesi.

L’uomo, proprietario di un esercizio commerciale, avrebbe intestato il contratto di fornitura dell’energia elettrica del suo negozio ad una ex dipendente.

La donna era completamente ignara di quanto stava accadendo e se ne sarebbe accorta soltanto quando le veniva staccata l’utenza domestica per un debito cumulato di circa 5000 euro.

A quel punto sono scattate le indagini condotte dai militari dell’arma che sono riusciti a ricostruire quanto successo risalendo al 45enne: l’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa di truffa.

