lunedì 17 Novembre 2025
Lavagna, 18enne picchiato e rapinato: arrestati due giovani

Redazione Liguria
0

carabinieri autoLavagna (Genova) – Due giovani di 22 anni sono stati arrestati per la violenta rapina commessa ai danni di un ragazzo di 18 anni.
I fatti risalgono al luglio del 2023, quando la vittima era stata avvicinata dai due che hanno iniziato ad aggredirlo e picchiarlo per rubargli le scarpe costose che indossava e del denaro contante, il tutto prima di darsi alla fuga.
Le successive indagini condotte dai carabinieri anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno portato all’individuazione dei due giovani, che sono stati in seguito condannati a due anni di reclusione per il reato di rapina e lesioni personali in concorso. I due sono stati arrestati negli scorsi giorni e condotti presso la casa circondariale di Chiavari.
——————————————————————————————————
