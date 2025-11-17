Lavagna, 18enne picchiato e rapinato: arrestati due giovani

Lavagna (Genova) – Due giovani di 22 anni sono stati arrestati per la violenta rapina commessa ai danni di un ragazzo di 18 anni.

I fatti risalgono al luglio del 2023, quando la vittima era stata avvicinata dai due che hanno iniziato ad aggredirlo e picchiarlo per rubargli le scarpe costose che indossava e del denaro contante, il tutto prima di darsi alla fuga.

Le successive indagini condotte dai carabinieri anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno portato all’individuazione dei due giovani, che sono stati in seguito condannati a due anni di reclusione per il reato di rapina e lesioni personali in concorso. I due sono stati arrestati negli scorsi giorni e condotti presso la casa circondariale di Chiavari.

