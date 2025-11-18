Genova, ragazza denuncia abusi da bambina: è stato un amico di famiglia

Genova – Verrà ascoltata in questi giorni la ragazza di 19 anni che ha denunciato di essere stata vittima di abusi da parte di un “amico di famiglia” quando aveva appena 11 anni. La giovane ha trovato il coraggio di raccontare alla madre quanto avvenuto e la donna l’ha convinta a denunciare tutto alle forze dell’ordine affinchè la persona venga fermata e punita.

Un racconto choc che la giovane ha fatto alla madre rivivendo con terrore i momenti nei quali l’uomo, un 40enne, restava solo con lei avendo il compito, proprio perché vicino alla famiglia, di andare a prendere la bambina a scuola e di accompagnarla alle attività sportive.

Attenzioni particolari che hanno lasciato un segno indelebile nella bimba che oggi è una giovane donna e convive con il terribile ricordo.

L’uomo si trova iscritto nel registro degli indagati e non appena la ragazza avrà testimoniato davanti al giudice che segue il caso, verrà a sua volta ascoltato per poter dare la sua versione dei fatti.

A rendere ancora più terribile la vicenda il fatto che il presunto abusatore fosse un “amico” proprio della madre della ragazza e che per questo non avesse suscitato nessun sospetto.

Ora i familiari sono sconvolti come la giovane e chiedono giustizia per quanto avvenuto.

Il reato non si è prescritto nonostante il tanto tempo passato – che dimostra come non sia semplice arrivare alla denuncia per chi ha subito le violenze – perché la vittima, all’epoca dei fatti era minorenne.

Certamente sarà complesso ricostruire quanto avvenuto e trovare conferme “esterne” considerati gli 8 anni trascorsi ma la vicenda torna a richiamare l’attenzione sul fatto che la maggior parte delle violenze avviene “nell’ambito familiare”, soprattutto per quanto riguarda minori e ragazzini.

Ora l’uomo rischia una pesante condanna per violenza sessuale aggravata ma per la ragazza si apre un lungo cammino di recupero per cercare di superare in qualche modo i traumi subito quando era appena una bambina.

