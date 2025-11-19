Genova, sciopero lavoratori ex Ilva: traffico bloccato, città spezzata in due

Genova – Prosegue la giornata infernale per il traffico genovese, messo a dura prova a causa dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva che questa mattina hanno dato il via alla protesta dopo il mancato accordo tra il Governo e i sindacati che metterebbe a rischio almeno 1000 posti di lavoro.

Fin da questa mattina gli scioperanti hanno bloccato via Cornigliano, la strada Guido Rossa e piazza Savio. Dopo i pesanti disagi della mattinata, la situazione sta via via sempre più peggiorando.

La circolazione è in tilt dalla zona di Sampierdarena fino a ponente per quanto riguarda la viabilità cittadina, mentre sono molto pesanti anche le ripercussioni sulle autostrade.

Al momento si registrano 7 chilometri di coda in A10 nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, mentre altri 2 chilometri si segnalano nella direzione opposta dal casello di Genova Ovest fino appunto a Genova Aeroporto. Infine, il traffico risulta completamente bloccato nei pressi del casello di Genova Aeroporto sia in entrata che in uscita.

I disagi non si limitano soltanto all’A10. Lungo la carreggiata che viaggia in direzione sud dell’Autostrada A7 si procede quasi a passo d’uomo d’uomo da Busalla e fino al bivio con l’A10.

