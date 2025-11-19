Genova, turista morto nel B&B: indagini per omicidio colposo

Genova – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per far luce su quanto avvenuto ieri sera all’interno di un Bed&Breakfast situato in via Caffaro, dove un turista 73enne di nazionalità statunitense, David Chamberlain, è morto dopo una tragica caduta dalle scale.

Secondo quanto raccolto, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di una decina di metri, per circa quattro piani. La vittima avrebbe perso l’equilibrio – non è chiaro se dopo essere inciampato o se a causa di un malore – franando sulla ringhiera delle scale, che non ha retto il peso dell’uomo e ha ceduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno fin da subito cercato di prestare soccorso nei confronti del 73enne. I medici, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Inoltre, i sanitari si sono presi cura anche della moglie, che ha assistito alla scena e che è stata trasportata all’ospedale in stato di shock.

Le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando sulle condizioni della ringhiera che ha ceduto e sull’esatta dinamica della morte. Nelle prossime ore dovrebbe esser disposta l’autopsia sul cadavere del turista.

