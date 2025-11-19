mercoledì 19 Novembre 2025
Genova, turista americano precipita dalle scale di un B&B e muore

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire le circostanze della tragica morte del turista americano di 70 anni precipitato nella tromba delle scale di un palazzo di via Caffaro. L’uomo era in vacanza con la moglie e la coppia aveva deciso di trascorrere qualche giorni in città prima di imbarcarsi su una nave da crociera e aveva scelto un B&B situato in un palazzo antico di via Caffaro. Qui sarebbe avvenuta la tragedia con l’uomo che forse ha perso l’equilibrio ed è caduto contro una ringhiera che ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto per una decina di metri.
A dare l’allarme, sotto choc, la moglie invalida dell’uomo e che si sposta su una carrozzina.
Sul posto è arrivata l’automedica del 118 e un’ambulanza ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.
La moglie dell’uomo è stata portata in ospedale in stato di choc.
Le forze dell’ordine hanno iniziato a raccogliere testimonianze ed elementi utili alle indagini mentre il corpo dell’uomo veniva portato in obitorio per le verifiche di rito.
Ora saranno le perizie sulla ringhiera a valutare se fosse lesionata o non in grado di reggere il peso di una persona ma risulta anche che l’edificio sia vincolato dalla Sovrintendenza.

