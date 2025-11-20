Ex Ilva, a Genova sciolto il blocco, domani attività regolari

Genova – E’ stato sciolto alle 19 di questa sera, nella zona di Cornigliano, il blocco del traffico allestito dai lavoratori dell’ex Ilva che protestano da due giorni per chiedere l’intervento del Governo nella difficile situazione dell’azienda.

Ottenuta la convocazione a Roma, dal ministro Urso, il prossimo 28 novembre e dopo l’incontro in Prefettura con la presenza delle istituzioni locali, i lavoratori hanno deciso di rimuovere i blocchi dalle strade del ponente che per due giorni sono rimaste chiuse a causa della protesta con pesantissime ripercussioni sul traffico locale.

La decisione è arrivata dopo la chiusura del vertice in Prefettura con tutti i sindacati convocati per discutere della situazione.

Domani, quindi, regolare l’attività nella fabbrica e libere le strade e ritorno graduale alla normalità per la città in attesa che da Roma arrivino risposte concrete.