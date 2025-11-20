giovedì 20 Novembre 2025
Genova, fiamme in una casa famiglia di Quarto, 7 feriti

Redazione Liguria
Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeGenova – Fiamme nella notte in una casa famiglia di viale Pio VII a Quarto. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza nella palazzina dove sorge la struttura che accoglie donne e bambini e subito si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118.
Fortunatamente le persone che vivono nella struttura sono riuscite ad evacuare velocemente lo stabile e a mettersi in salvo all’esterno ma quattro bambini e tre donne sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.
Tre donne sono state trasferite in codice giallo all’ospedale San Martino mentre i quattro minori sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini e sottoposti alle cure del caso.
Spente le fiamme all’interno della struttura, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

