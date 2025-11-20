Genova, prosegue la protesta ex Ilva, strade ancora bloccate

Genova – Seconda giornata di protesta, nella zona di Cornigliano, per i lavoratori delle acciaierie ex Ilva. Dopo il caos del traffico della giornata di ieri, con ripercussioni in tutta la città sino a tarda sera, prosegue anche oggi il blocco dei lavoratori ex Ilva per le strade che da ponente portano verso il centro cittadino.

Attive le chiusure al transito in piazza Savio (pre-filtro rotonda Albareto), sulla strada Guido Rossa – e via Cornigliano in entrambe le direzioni di marcia.

I lavoratori hanno fatto sapere ieri che la protesta proseguirà ad oltranza sino a quando il Governo centrale non aprirà un tavolo di trattativa per chiarire il futuro delle acciaierie dell’ex gruppo Ilva e il futuro occupazionale delle migliaia di operai alle prese da anni con casse integrazioni e continui cambi di proprietà.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico e disagi per chi si sposta in auto e moto da e per il ponente ma nella giornata di ieri il traffico è finito ko anche in diverse zone della città direttamente o indirettamente collegate con le zone bloccate.

