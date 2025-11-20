Genova, sabato corteo antifascista in centro: orari e modalità

Genova – Sabato 22 novembre è in programma a partire dalle ore 17 un corteo organizzato da Genova Antifascista. I manifestanti si riuniranno nella zona di piazza Alimonda, per poi muoversi in corteo nelle zone limitrofe.

“Invitiamo tutte le antifasciste e tutti gli antifascisti a partecipare sabato dalle ore 17 in piazza Alimonda al presidio, con successivo corteo per le vie del quartiere”, scrivono gli organizzatori.

“Contro ogni discriminazione – proseguono nella nota – e contro tutte le logiche legate al sistema capitalistico basato unicamente sul guadagno di pochi! Contro ogni forma di repressione, attraverso tutti i DL approvati alla velocità della luca che continuano a colpire provando a spegnere ogni forma di dissenso. Contro ogni forma di fascismo capace solo di fomentare paura, intolleranza e violenza!”.

