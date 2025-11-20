Meteo Liguria, prima neve a Santo Stefano d’Aveto. Possibili nevicate a quote più basse nel weekend

Liguria – Dopo che nella notte è arrivata la prima neve a Santo Stefano d’Aveto, tra la giornata di domani e il fine settimana è attesa un’altra perturbazione – la prima simil-invernale della stagione – che dovrebbe interessare una porzione più ampia della Liguria e portare le prime nevicate anche a quote più basse.

Già da ieri le temperature si sono abbassate e nei prossimi giorni lo faranno ulteriormente, andando ben al di sotto rispetto alle media stagionali.

A partire da domani alcune zone dell’entroterra potrebbero accogliere la prima neve dell’anno: particolare attenzione alle zone interne del savonese e del genovesato. In ogni caso, le precipitazioni non dovrebbero essere di particolare intensità.

Il tutto a pochi giorni di distanza dall’intensa ondata di maltempo che lo scorso weekend ha colpito la Liguria, causando allagamenti e smottamenti che in diverse zone non sono ancora stati risolti del tutto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]