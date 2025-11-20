giovedì 20 Novembre 2025
Meteo Liguria, prima neve a Santo Stefano d’Aveto. Possibili nevicate a quote più basse nel weekend

Redazione Liguria
neve strada spazzaneveLiguria – Dopo che nella notte è arrivata la prima neve a Santo Stefano d’Aveto, tra la giornata di domani e il fine settimana è attesa un’altra perturbazione – la prima simil-invernale della stagione – che dovrebbe interessare una porzione più ampia della Liguria e portare le prime nevicate anche a quote più basse.
Già da ieri le temperature si sono abbassate e nei prossimi giorni lo faranno ulteriormente, andando ben al di sotto rispetto alle media stagionali.
A partire da domani alcune zone dell’entroterra potrebbero accogliere la prima neve dell’anno: particolare attenzione alle zone interne del savonese e del genovesato. In ogni caso, le precipitazioni non dovrebbero essere di particolare intensità.
Il tutto a pochi giorni di distanza dall’intensa ondata di maltempo che lo scorso weekend ha colpito la Liguria, causando allagamenti e smottamenti che in diverse zone non sono ancora stati risolti del tutto.
