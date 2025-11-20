Meteo Liguria, in arrivo il freddo e prime nevicate sui rilievi

Correnti di aria fredda proveniente da Nord sta interessando l’Europa centro-meridionale portando un netto peggioramento delle condizioni meteo accompagnato da un forte calo delle temperature che porterà le prime nevicate della stagione al nord-ovest.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 20 novembre 2025:

In mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi sul settore costiero centro-occidentale, entroterra Imperiese e Bormida occidentale.

Maggiore nuvolosità a levante, in particolare nell’interno dove non si escludono brevi rovesci sparsi.

Possibili banchi di nebbia sui versanti padani del settore centrale.

Nel pomeriggio nuvolosità più uniforme su gran parte della regione: i settori centro-occidentali saranno infatti alle prese con nubi alte stratificate, più compatte a ponente, dove non si escludono sfiocchettate sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1600m.

Rovesci sparsi disorganizzati a levante in serata, con i primi fiocchi visibili sull’Appennino di Levante oltre i 1200-1300m

Venti

Vento teso rafficato già dal mattino da N su Savonese e Genovesato, con raffiche fino a 60-70km/h agli sbocchi vallivi.

Correnti da deboli a moderate dai quadranti meridionali a Ponente e Levante, Libeccio sostenuto dalle Cinque Terre verso est.

Mare stirato sotto costa tra Savonese e Genovesato. Mosso sugli altri settori, molto mosso al largo.

Temperature in calo nei valori massimi sul settore centrale; la minima, in lieve calo, si registrerà su molte zone in serata per via dell’ingresso di aria fredda da NW.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+13°C e massime tra +11°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+7°C e massime tra +2°C/+12°C.