In Liguria è arrivata la neve, dove è caduta e dove è attesa nelle prossime ore

Liguria – La prima vera perturbazione invernale è arrivata in Liguria oggi, venerdì 21 novembre. La neve, anche a quote più basse, era attesa da alcuni giorni ed è iniziata a cadere nella notte più ad alta quota, fino a scendere talvolta verso valle nel corso della mattinata.

In questa prima metà della giornata sono diverse le zone dove è caduta la neve. In alcuni casi si è trattato di una semplice spolverata, mentre in altri al suolo si sono accumulati alcuni centimetri di manto bianco. Neve a Santo Stefano d’Aveto, dove per la verità era già caduta nella notte tra mercoledì e giovedì, ma neve anche a Crocefieschi, Torriglia, Busalla, Campomorone e Rezzoaglio.

In provincia di Savona di sono segnalate nevicate ad Urbe, Giusvalla e nei pressi del monte Beigua, mentre si è imbiancato anche l’entroterra di Imperia, per esempio alle spalle di Taggia e Sanremo.

Altre precipitazioni nevose sono attese nelle prossime ore. Ad essere maggiormente coinvolto sarà l’entroterra di centro-ponente, tra la provincia di Genova e quella di Savona. Qui alle ore 15 scatta l’Allerta Gialla per neve che proseguirà per dodici ore, fino alla notte tra venerdì e sabato.

