Meteo Liguria, nuvolosità in aumento con freddo e neve sui rilievi

Le correnti fredde di origin artica hanno raggiunto l’Europa centro-meridionale, portando la prima neve della stagione sull’Appennino e, in generale, un brusco calo delle temperature. Previste ancora condizioni di tempo instabile nei prossimi giorni, con rovesci sparsi sulla Liguria e neve nell’interno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 21 novembre 2025:

In mattinata alternanza tra nubi e schiarite. Rovesci isolati a partire dalla tarda mattinata in risalita sul settore centro-orientale.

Fiocchi nell’entroterra dell’Imperiese, oltre i 900m.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, con nuovi rovesci in risalita dal mare tra Savonese e Tigullio.

Neve nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri (800-900m) e su Appennino di levante (oltre i 700-800m) al confine con l’Emilia-Romagna.

In serata atteso un lieve aumento delle precipitazioni in particolare nel Savonese, con neve nell’interno a partire dai 600-700m, in calo a 400-500 in tarda serata.

Vento teso già dal mattino da N su Savonese e Genovesato, con raffiche fino a 60-70km/h agli sbocchi vallivi. Debole o moderato da N altrove.

Rotazione dai quadranti meridionali a levante nel pomeriggio, a carattere moderato, prima di una nuova rotazione in serata nuovamente da nord.

Nella tarda serata vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi

Mare stirato sui settori centro-occidentali, mosso su quelli orientali e al largo.

In serata molto mossi, localmente agitati al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa).

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+9°C e massime tra +8°C/+13°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra -2°C/+10°C.