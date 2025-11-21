Savona, incidente sulla provinciale del Cadibona: due feriti gravissimi

Savona – Un grave incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 29 del Colle di Cadibona, dove una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14 e al momento le cause e la dinamica sono ancora da verificare. L’impatto, però, è stato molto violento. Ad avere la peggio le due persone a bordo del mezzo a due ruote, un uomo e una donna, che sono stati sbalzati con violenza sull’asfalto e hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti dei due per poi trasportarli in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato alcuni accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa per quasi due ore, prima della riapertura a senso unico alternato.

