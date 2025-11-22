Autostrade, schianto in A10: gravissima una donna, tratto chiuso

Arenzano (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Varazze, dove un pullman di turisti e un camion si sono scontrati.

L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stata una donna che si trovava a bordo del pullman, rimasta ferita in maniera grave e incastrata a lungo tra le lamiere del mezzo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed è stato anche allertato l’elicottero. Le operazioni di soccorso della donna sono risultate lunghe e complesse e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Il tratto tra Arenzano e Varazze è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e fin dai minuti successivi si sono formate lunghe code arrivate a raggiungere circa i sei chilometri di lunghezza.

