Genova, Mercato del Carmine chiuso da luglio, assemblea il 29 novembre

Genova – Una assemblea pubblica, sabato 29 novembre, per confrontarsi sul futuro del Mercato del Carmine chiuso da luglio ma, di fatto, in grossa crisi ormai da anni.

Ad organizzare l’assemblea pubblica, aperta a Cittadini, amministratori e operatori del settore, l’associazione CarMine che da anni si batte affinchè la struttura torni alla “vera natura dei mercati cittadini, cioè un bene comune che promuove socialità, economia di prossimità, qualità della vita, oltre a spazi di commercio”.

L’associazione CarMine pensa sia necessario un incontro confronto per proporre nuove soluzioni e progetti ma anche per ascoltare, riflettere e preparare una proposta concreta per la civica amministrazione.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 29, alle 17.30, nella Abbazia di S.Bernardino al Carmine.

La struttura del Mercato del Carmine, ristrutturata con denaro pubblico, è stata negli anni affidata a gruppi di imprenditori che hanno gestito una struttura non semplice per via delle grandi cubature, i pochi spazi effettivamente utilizzabili e i costi, rilevanti, per riscaldamento d’inverno e raffrescamento d’estate.

La proposta di “soppalcare”, per trovare altri spazi e per poter ospitare più realtà ha incontrato la contrarietà della Sovrintendenza che alla Rotonda di Carignano ha permesso invece di “seppellire” con una struttura di cemento armato il sito storico delle “casermette della Batteria” per costruire il nuovo supermercato.