domenica 23 Novembre 2025
Castelvittorio, brucia una palazzina di tre piani

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeCastelvittorio (Imperia) – E’ stato spento nella notte il rogo che ha danneggiato un edificio di tre piani nel centro storico del borgo dell’entroterra imperiese.
Le fiamme sono divampate attorno alle 19 di ieri in circostanze ancora da chiarire e subito sono intervenuti i vigili del distaccamento di Ventimiglia e in supporto l’autobotte dal distaccamento di Sanremo.
Fortunatamente l’edificio risulta disabitato ma le operazioni di spegnimento sono state complesse e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare soprattutto per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.
Nel corso dell’intervento i solai dell’edificio sono crollati creando ulteriori difficoltà e danni.
Solo dopo diverse oree l’incendio è stato domato e le squadre dei vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause del rogo.
L’edificio è stato dichiarato inagibile.

