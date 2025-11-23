Cogoleto, incendio in casa, morta una pensionata

Cogoleto (Genova) – Non ce l’ha fatta l’anziana pensionata intossicata dal fumo nella sua abitazione di via alle Cave, nel comune del ponente genovese, a seguito dell’incendio divampato in una delle stanze.

A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito un forte odore di bruciato provenire dalla casa e hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.

All’arrivo dei pompieri, però, la donna che abitava nel locale era già deceduta e i tentativi dei carabinieri prima e del personale sanitario dopo, non hanno potuto far nulla per salvarla.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e bonificato l’appartamento e hanno iniziato le prime indagini per accertare le cause del rogo che sarebbe divampato in un materasso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]