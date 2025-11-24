Genova, paura a Pegli: semina il panico in un negozio e aggredisce due persone, arrestato

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di sabato all’interno di un negozio situato in via Opisso, nel quartiere genovese di Pegli, dove un uomo di 31 anni ha seminato il panico aggredendo una commessa e un cliente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato l’aggressore in evidente stato di alterazione e hanno ricostruito quanto successo.

Il 31enne avrebbe tentato di appropriarsi di alcuni profumi senza pagare, ma è stato visto da una dipendente del negozio che ha tentato di fermarla. Lui in tutta risposta l’ha prima strattonata con forza e poi si è calato i pantaloni mostrandole le parti intime. A quel punto un cliente è intervenuto, ma è stato a sua volta aggredito dall’uomo.

La commessa e il cliente sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno in seguito trasportati all’ospedale Evangelico di Voltri per le cure del caso.

Il malvivente, invece, è stato arrestato: dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina impropria, lesioni personali e ubriachezza manifesta.

