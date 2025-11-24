Genova, risanamento Amt, soci confermano sostegno al percorso avviato

Genova – Il percorso di risanamento di Amt “convince” i soci che confermano il sostegno al percorso avviato. Si è tenuta questo pomeriggio l’assemblea dei soci di AMT S.p.A., a cui hanno partecipato in rappresentanza del Comune di Genova il vicesindaco Alessandro Terrile, in rappresentanza di Città Metropolitana il vicesindaco Simone Franceschi e in rappresentanza del Comune di Santa Margherita Ligure l’Assessore Francesca Tirabocchia. I soci hanno registrato i concreti passi avanti nel percorso di risanamento, apprezzando il lavoro del consiglio di amministrazione, e hanno preso atto del fabbisogno emerso dal Piano industriale di risanamento approvato dal Cda. Il Comune di Genova ha confermato il proprio sostegno all’azienda, formalizzato con una decisione di giunta approvata, in data odierna, che ha consentito l’accantonamento di 15 milioni di euro per il 2026 e avviato le verifiche volte al conferimento ad AMT dell’immobile adibiti a deposito della metropolitana.

Inoltre, prendendo atto della positiva interlocuzione tra Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria volta a reperire risorse aggiuntive necessarie a favorire un riallineamento finanziario dei contratti di servizio, i soci hanno dato mandato all’Azienda di proseguire nella definizione dell’istruttoria già avviata con Città Metropolitana, in esito alla quale sarà riconvocata l’Assemblea dei soci.