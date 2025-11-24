Genova, ruba in un supermercato e aggredisce il personale: arrestato

Genova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato per una rapina avvenuta all’interno di un supermercato situato nel quartiere genovese di Castelletto.

Secondo quanto ricostruito, il 50enne si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e ha tentato di rubare delle merce per un valore complessivo di 150 euro. Il malvivente è stato notato dal personale di sicurezza e dal direttore del supermercato, che l’hanno fermato una volte superate le casse.

A quel punto, l’uomo ha iniziato a spintonarli ed aggredirli. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, sono tempestivamente intervenuti sul posto i militari dell’arma che hanno l’hanno fermato e tratto in arresto: dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]