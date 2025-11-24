lunedì 24 Novembre 2025
Genova, ruba in un supermercato e aggredisce il personale: arrestato

Redazione Liguria
0

carabinieri autoGenova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato per una rapina avvenuta all’interno di un supermercato situato nel quartiere genovese di Castelletto.
Secondo quanto ricostruito, il 50enne si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e ha tentato di rubare delle merce per un valore complessivo di 150 euro. Il malvivente è stato notato dal personale di sicurezza e dal direttore del supermercato, che l’hanno fermato una volte superate le casse.
A quel punto, l’uomo ha iniziato a spintonarli ed aggredirli. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, sono tempestivamente intervenuti sul posto i militari dell’arma che hanno l’hanno fermato e tratto in arresto: dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.
——————————————————————————————————
