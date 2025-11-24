Rapallo, truffa del finto carabiniere: anziana derubata di 25mila euro

Rapallo (Genova) – I carabinieri di Napoli Barra e quelli di Rapallo hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di essere responsabile di una truffa ai danni di una pensionata di 78 anni andata in porto con la tecnica del ‘finto carabiniere’.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini iniziate ad ottobre quando la donna aveva sporto denuncia, il malvivente le avrebbe telefonato fingendosi un militare dell’arma e informandola di una rapina in una gioielleria. A quel punto le avrebbe chiesto di esibire i suoi gioielli per scongiurare una sua responsabilità in merito alla rapina.

Poco dopo un individuo si è recato presso alla sua abitazione, dove si è fatto consegnare dei gioielli per un valore di 25mila euro e si è rapidamente dato alla fuga.

A seguito delle indagini e degli accertamenti, il 36enne è stato fermato e trovato in possesso della refurtiva: dovrà rispondere dell’accusa di truffa. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

