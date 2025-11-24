Sciopero generale, si ferma anche il trasporto locale: modalità e orari di Amt

Genova – Dopo quella dei lavoratori del trasporto ferroviario, è arrivata l’adesione allo sciopero generale di venerdì 28 novembre anche del trasporto pubblico locale. A Genova sono previsti disagi per l’adesione dei lavoratori Amt. Ecco, di seguito, le modalità:

“Si informa – si legge – che l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria Base per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025. Contestualmente, l’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato Liguria ha aderito allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Usb, per la medesima giornata.

Servizio di trasporto urbano Genova

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata,

il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]