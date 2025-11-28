venerdì 28 Novembre 2025
Autostrade, mezzo in avaria tra Busalla e Bolzaneto: traffico in tilt

Redazione Liguria
Genova – Dopo i pesanti disagi alla circolazione nel capoluogo che si sono vissuti questa mattina, soprattutto lungo le vie del centro città, a causa del corteo organizzato in occasione dello sciopero generale, adesso i disagi si sono spostati lungo il nodo autostradale intorno a Genova.
Nello specifico, stiamo parlando dell’Autostrada A7 Genova-Milano, dove la presenza di un mezzo pesante in avaria sta avendo ripercussioni pesantissime a chi viaggia in direzione nord. Questo anche perché il camion si è fermato tra il casello di Busalla e quello di Genova Bolzaneto, dove è presente un restringimento di carreggiata e dove si viaggia ad una sola corsia per senso di marcia.
Immediate e pesantissime le ripercussioni sul traffico, che al momento risulta totalmente bloccato con il coinvolgimento di decine di auto e mezzi pesanti. Code in aumento anche per diversi chilometri.
