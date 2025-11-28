Autostrade, mezzo in avaria tra Busalla e Bolzaneto: traffico in tilt

Genova – Dopo i pesanti disagi alla circolazione nel capoluogo che si sono vissuti questa mattina, soprattutto lungo le vie del centro città, a causa del corteo organizzato in occasione dello sciopero generale, adesso i disagi si sono spostati lungo il nodo autostradale intorno a Genova.

Nello specifico, stiamo parlando dell’Autostrada A7 Genova-Milano, dove la presenza di un mezzo pesante in avaria sta avendo ripercussioni pesantissime a chi viaggia in direzione nord. Questo anche perché il camion si è fermato tra il casello di Busalla e quello di Genova Bolzaneto, dove è presente un restringimento di carreggiata e dove si viaggia ad una sola corsia per senso di marcia.

Immediate e pesantissime le ripercussioni sul traffico, che al momento risulta totalmente bloccato con il coinvolgimento di decine di auto e mezzi pesanti. Code in aumento anche per diversi chilometri.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]