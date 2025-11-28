Cengio, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: in cinque all’ospedale

Cengio (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti ieri sera, giovedì 27 novembre, a Cengio, dove una famiglia si è accorta di esser rimasta intossicata in casa a causa della dispersione di monossido di carbonio.

Genitori e figli piccoli si sono recati in maniera autonoma all’ospedale San Paolo di Savona, dove sono stati inizialmente presi in cura. Nonostante le condizioni di nessuno di loro fossero ritenute gravi, i medici hanno deciso di trasferire i bambini all’ospedale pediatrico Gaslini per sottoporli ad ulteriori accertamenti.

Tra la notte e la mattinata odierna anche i bambini sono stati visitati in maniera approfondita e per nessuno di loro sono state riscontrate particolari conseguenze: intorno all’ora di pranzo sono arrivate le dimissioni.

