Colle di Nava, auto si ribalta lungo la SS 28: ferito un 30enne

Pontedassio (Imperia) – Un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata odierna mentre stava percorrendo la Strada Statale 28 del Colle di Nava alla guida della sua automobile.

Il 30enne ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo la sua corsa sul tetto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che si sono presi cura del ferito.

L’automobilista è stato prima curato sul posto e poi trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per

