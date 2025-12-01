Agenti Immobiliari, Ricci (Fiaip La Spezia): otto anni di mandato con ottimi risultati

La Spezia – Otto anni di impegno, collaborazione e innovazione e con ottimi risultati per la categoria. Così Valeria Ricci, ex presidente provinciale di FIAIP La Spezia, traccia il bilancio del mandato concluso con l’elezione di un nuovo consiglio.

Otto anni nei quali gli agenti immobiliari della provincia spezzina, iscritti e non alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, hanno visto crescere il loro ruolo ai tavoli dove si decidevano questioni importanti, diventare ancora più forte la battaglia contro l’abusivismo e raggiungere accordi con altre categorie professionali, “collegate” per lavorare meglio e garantire una qualità rafforzata alla clientela.

“Con l’assemblea del 17 novembre – spiega Valeria Ricci – si è concluso il mio secondo mandato alla guida del collegio provinciale Fiaip La Spezia, e non avrei potuto, a norma di statuto, proseguire con un terzo incarico. Mi fa piacere, però, sottolineare che sono stati otto anni caratterizzati da impegno, responsabilità e da un significativo lavoro a sostegno della categoria degli agenti immobiliari”.

Durante questo periodo, il consiglio provinciale ha rappresentato un punto di riferimento costante per gli agenti immobiliari del territorio, garantendo ascolto, presenza e supporto in un contesto segnato da cambiamenti normativi e trasformazioni del mercato.

“Formazione e aggiornamento professionale – prosegue Ricci – ma anche rappresentanza istituzionale, partecipazione ai tavoli tecnici, sviluppo associativo e coordinamento con FIAIP Liguria e FIAIP Nazionale sono stati gli ambiti centrali dell’attività svolta”.

Un risultato particolarmente significativo del mandato e che Ricci rivendica con convizione è stata la firma, il 20 giugno 2024, del protocollo d’intesa sulla relazione di Conformità Edilizia (RCE), sottoscritto insieme al Collegio dei Geometri, agli Ingegneri, al Consiglio Notarile e alle altre associazioni di categoria FIMAA e ANAMA.

Un passaggio storico per il territorio, frutto di mesi di confronto e di un lavoro condiviso, che ha portato alla definizione di un percorso operativo chiaro e uniforme, utile a tutelare cittadini e professionisti e a rendere più trasparente ed efficiente il processo di compravendita immobiliare.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra professioni, quando basata su rispetto e condivisione delle competenze, possa elevare la qualità dell’intera filiera immobiliare.

“Si conclude – spiega Valeria Ricci ex Presidente Provinciale FIAIP La Spezia – così un percorso che mi ha arricchito sia professionalmente sia personalmente. Questi otto anni mi hanno permesso di crescere, confrontarmi e vivere da vicino la complessità e il valore del ruolo che la nostra Federazione svolge sul territorio.

Desidero esprimere un ringraziamento particolare a Roberta Luchesini, Alessia Di Martino e Valentina Bianchi, che in questi anni hanno garantito una presenza costante e qualificata all’interno del Consiglio Provinciale. La loro collaborazione, solida e costante, ha rappresentato un elemento decisivo per garantire continuità, equilibrio e qualità al lavoro del Consiglio”.

“Un sentito riconoscimento – prosegue Ricci – anche al Presidente Regionale FIAIP Liguria Antonio Piccioli per la sua competenza, la disponibilità e la vicinanza dimostrate in questi anni. Il suo supporto e il costante confronto hanno rappresentato un elemento fondamentale per affrontare con sicurezza e visione le sfide del territorio. Guardando al futuro, voglio ribadire un principio essenziale: che il percorso avviato in questi anni prosegua con continuità, mantenendo lo stesso livello di impegno, trasparenza e senso di responsabilità. È fondamentale che il lavoro svolto finora venga consolidato e sviluppato, mantenendo sempre al centro il bene della categoria”.