Ex Ilva, prosegue il presidio a Genova: ancora code tra Autostrada e città

Genova – Proseguono i disagi alla viabilità a Genova e in tutto il nodo autostradale del capoluogo. Al presidio iniziato questa mattina che ha di fatto causato lo stop alla circolazione in via Cornigliano e lungo la strada Guido Rossa, a metà pomeriggio si è aggiunto un incidente che ha coinvolto due camion e si è verificato nei pressi del bivio tra l’A10 e l’A7.

Questo ha avuto ripercussioni pesantissime in A10, in A12 e in A7 dove si sono segnalati diversi chilometri di coda in direzione del capoluogo con decine di auto e mezzi pesanti rimasti a lungo bloccati nel traffico.

La situazione sarebbe in lento miglioramento, con i disagi che rimangono soprattutto sulla carreggiata della Genova-Ventimiglia che viaggia in direzione levante.

Inoltre, si sono segnalate diverse code e rallentamenti anche in città. Tra le zone più colpite quella di Sestri Ponente e quella di Borzoli, che rimane di fatto l’unica alternativa percorribile in queste ore.

