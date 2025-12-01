Autostrade, incidente al bivio A7/A10: code e traffico in tilt

Genova – C’è anche un incidente a complicare la situazione del traffico sul nodo autostradale genovese, già a forte rischio a causa del presidio dei lavoratori ex Ilva che da questa mattina sono in piazza Savio a Cornigliano con le conseguenti ripercussioni nella zona e la chiusura alla circolazione di via Cornigliano e della strada Guido Rossa
Il sinistro stradale è avvenuto poco prima delle ore 15:00 in prossimità del bivio A7/A10, in direzione del capoluogo.
Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, ma sono molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità.
In A10 si registrano 4 chilometri di coda tra il casello di Genova Pegli e l’uscita di Genova Ovest.
In A7, invece, sono tre i chilometri di coda presenti tra Genova Bolzaneto e il bivio con l’A10.
Infine, ripercussioni sulla viabilità anche in A12 dove si registra un chilometri di coda tra Genova Est e il bivio A7/A12.
