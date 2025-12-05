Genova – Un mezzo fermo per una avaria o incidente stradale ha provocato nella notte la chiusura dei via Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, all’ altezza del civico 31.
La polizia locale è impegnata a liberare la strada consentendo alle auto bloccate di percorrere la strada in direzione vietata in via Donaver.
Suggerito il percorso alternativo che passa per via Donaver/Repetto/Savelli.
San Fruttuoso, incidente in via Imperiale, strada chiusa
