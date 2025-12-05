venerdì 5 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSan Fruttuoso, incidente in via Imperiale, strada chiusa
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan Fruttuoso

San Fruttuoso, incidente in via Imperiale, strada chiusa

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Un mezzo fermo per una avaria o incidente stradale ha provocato nella notte la chiusura dei via Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, all’ altezza del civico 31.
La polizia locale è impegnata a liberare la strada consentendo alle auto bloccate di percorrere la strada in direzione vietata in via Donaver.
Suggerito il percorso alternativo che passa per via Donaver/Repetto/Savelli.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cornigliano blocco ex ilva

Ex Ilva, nuovo incontro a Roma, probabile nuovo corteo a Genova

Cronaca
ladro

Camporosso, caccia al ladro con il rischio Far West, oggi vertice...

Cronaca
meteo Liguria venerdì 5 dicembre 2025

Meteo Liguria, graduale miglioramento e temperature in aumento

Cronaca
auto ribaltata Bergeggi 4 dicembre 2025

Bergeggi, auto ribaltata sull’Aurelia, conducente ferito

Cronaca