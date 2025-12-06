sabato 6 Dicembre 2025
Bergeggi, domenica 14 dicembre torna il Presepe Vivente

Presepe Vivente BergeggiBergeggi (Savona) – In Liguria si sta ormai entrando nel vivo del periodo natalizio e di tutti gli eventi collegati. Tra questi c’è il Presepe Vivente di Bergeggi, che andrà in scena domenica 14 novembre. Ecco i dettagli e le modalità dell’evento:
“A Bergeggi torna il Presepe Vivente! I suggestivi caruggi del paese – scrivono gli organizzatori – si trasformano in un angolo di storia e tradizione natalizia.
Vi aspettiamo per percorrere insieme un cammino guidato alla scoperta di antiche arti e mestieri tra figuranti in abiti d’epoca.
Il percorso termina in Piazza XX Settembre per assistere all’esibizione dei bimbi della Scuola d’Infanzia e della Scuola Elementare Sandro Pertini.
Sempre in Piazza XX Settembre un caloroso punto di ristoro per i partecipanti.
Evento a libera partecipazione
E’ necessario prenotare entro le ore 16.00 di sabato 13/12
Primo turno ore 16.30 – Secondo turno ore 16.50
Lunghezza: 1 km circa
Dislivello: 80 metri circa
Attrezzatura necessaria: scarpe comode, abbigliamento adatto, acqua.
Ulteriori info e prenotazioni: https://www.prolocobergeggi.it/liguria/prodotto/tra-i-caruggi-di-bergeggi-alla-scoperta-del-presepe-vivente/
Costumi realizzati da Giuseppina Traverso
Evento organizzato da L’Îzua ODV Storico Sociale Culturale in collaborazione con Circolo Ricreativo Bergeggino e il suo chef Nevio Tonello, Associazione ProLoco Bergeggi APS, Scuola Elementare Sandro Pertini, Scuola Infanzia, Protezione Civile e Polizia Municipale di Bergeggi.
Patrocinio del Comune di Bergeggi”.
