Bergeggi, domenica 14 dicembre torna il Presepe Vivente

Bergeggi (Savona) – In Liguria si sta ormai entrando nel vivo del periodo natalizio e di tutti gli eventi collegati. Tra questi c’è il Presepe Vivente di Bergeggi, che andrà in scena domenica 14 novembre. Ecco i dettagli e le modalità dell’evento:

“A Bergeggi torna il Presepe Vivente! I suggestivi caruggi del paese – scrivono gli organizzatori – si trasformano in un angolo di storia e tradizione natalizia.

Vi aspettiamo per percorrere insieme un cammino guidato alla scoperta di antiche arti e mestieri tra figuranti in abiti d’epoca.

Il percorso termina in Piazza XX Settembre per assistere all’esibizione dei bimbi della Scuola d’Infanzia e della Scuola Elementare Sandro Pertini.

Sempre in Piazza XX Settembre un caloroso punto di ristoro per i partecipanti.

Evento a libera partecipazione

E’ necessario prenotare entro le ore 16.00 di sabato 13/12

Primo turno ore 16.30 – Secondo turno ore 16.50

Lunghezza: 1 km circa

Dislivello: 80 metri circa

Attrezzatura necessaria: scarpe comode, abbigliamento adatto, acqua.

Ulteriori info e prenotazioni: https://www.prolocobergeggi.it/liguria/prodotto/tra-i-caruggi-di-bergeggi-alla-scoperta-del-presepe-vivente/

Costumi realizzati da Giuseppina Traverso

Evento organizzato da L’Îzua ODV Storico Sociale Culturale in collaborazione con Circolo Ricreativo Bergeggino e il suo chef Nevio Tonello, Associazione ProLoco Bergeggi APS, Scuola Elementare Sandro Pertini, Scuola Infanzia, Protezione Civile e Polizia Municipale di Bergeggi.

Patrocinio del Comune di Bergeggi”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]