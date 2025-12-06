sabato 6 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSanto Stefano d'Aveto, ritrovato l'uomo scomparso ieri pomeriggio
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Santo Stefano d’Aveto, ritrovato l’uomo scomparso ieri pomeriggio

Collaboratore6
0

disperso nei boschiSanto Stefano d’Aveto (Genova) – E’ stato ritrovato nella serata di ieri, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, il 48enne di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio e che ha fatto mobilitare le ricerche sull’Appennino a cavallo tra Liguria ed Emilia Romagna.
A dare l’allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui dal pomeriggio e che hanno chiamato i soccorsi.
Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna e dei vigili del fuoco hanno setacciato boschi e sentieri nella zona boschiva tra il Passo del Tomarlo e il Passo dello Zovallo, dove era stato allestito il campo base a Fontana del Lecca, nel comune di Bedonia (PR).
Mano a mano che si avvicinava il tramonto sono state intensificate le squadre di ricerca con l’arrivo di gruppi cinofili e squadre di volontari che hanno esteso l’area di ricerca anche gazie ad un elicottero dell’aeronautica militare di Cervia dotato del sistema Artemis per ricerca e localizzazione dei telefoni cellulari.
In serata l’uomo è stato ritrovato nella zona di Santo Stefano d’Aveto e i carabinieri lo hanno affidato alle cure del personale medico intervenuto per il 118 e già stamani la persona potrebbe tornare in famiglia.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria sabato 6 dicembre 2025

Meteo Liguria, migliora il tempo ma con velature e passaggi nuvolosi

Cronaca
Silvia Salis

Ex Ilva, sindaca Salis: boccata di ossigeno dopo grande tensione

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Sciopero Generale, a Genova si ferma anche Amt: orari e modalità

Cronaca

Lutto nel mondo della musica, è morto Sandro Giacobbe

Cronaca