Santo Stefano d’Aveto, ritrovato l’uomo scomparso ieri pomeriggio

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – E’ stato ritrovato nella serata di ieri, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, il 48enne di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio e che ha fatto mobilitare le ricerche sull’Appennino a cavallo tra Liguria ed Emilia Romagna.

A dare l’allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui dal pomeriggio e che hanno chiamato i soccorsi.

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna e dei vigili del fuoco hanno setacciato boschi e sentieri nella zona boschiva tra il Passo del Tomarlo e il Passo dello Zovallo, dove era stato allestito il campo base a Fontana del Lecca, nel comune di Bedonia (PR).

Mano a mano che si avvicinava il tramonto sono state intensificate le squadre di ricerca con l’arrivo di gruppi cinofili e squadre di volontari che hanno esteso l’area di ricerca anche gazie ad un elicottero dell’aeronautica militare di Cervia dotato del sistema Artemis per ricerca e localizzazione dei telefoni cellulari.

In serata l’uomo è stato ritrovato nella zona di Santo Stefano d’Aveto e i carabinieri lo hanno affidato alle cure del personale medico intervenuto per il 118 e già stamani la persona potrebbe tornare in famiglia.