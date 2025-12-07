Genova, malore in piazza Banchi, morta una donna di 62 anni

Genova – Si è sentita male per strada, in piazza Banchi, e dopo essersi seduta su una sedia di un locale è morta. Tragedia questo pomeriggio, intorno alle 14 odierne nella piazza vicina al Porto Antico e al centro storico cittadino.

La donna si è sentita male mentre camminava per strada e si è seduta per cercare riposo ma è stata colpita da un malore che non le ha dato scampo.

I soccorritori dell’ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese sono intervenuti sul posto e compreso che la donna era andata in arresto cardiaco hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, durane circa 45 minuti e con il supporto di alcuni medici intervenuti in soccorso.

Giunta sul posto anche l’automedica Golf 2 ha potuto solo accertare il decesso della donna.

Il corpo della donna è stato trasferito in obitorio per l’eventuale autopsia che quasi certamente verrà disposta dal magistrato che segue il caso per accertare le cause del decesso.

Indagini delle forze dell’ordine su quanto avvenuto.