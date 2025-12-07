Ospedaletti, incidente stradale in corso Regina Margherita, 5 feriti

Ospedaletti (Imperia) – Sono cinque le persone rimaste ferite nel brutto incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in corso Regina Margherita, nella cittadina dell’imperiese.

La prima partenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo è intervenuta per soccorrere i feriti incastrati tra le lamiere e per mettere in sicurezza la zona.

Nell’impatto, violento, è stato danneggiato anche un palo della Riviera Trasporti.

Sul posto Carabinieri di Bordighera, Croce Verde Sanremo, Croce Azzurra Vallecrosia, Croce Verde Intemelia e automedica Alfa 2.