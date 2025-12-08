Chiavari, domani i funerali di Sandro Giacobbe

Chiavari (Genova) – Si terranno domani alle ore 15:00 presso la cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari i funerali di Sandro Giacobbe, amatissimo cantautore ligure scomparso venerdì all’età di 75 anni.

A darne notizia è stata la famiglia dell’uomo, che ha comunicato anche le modalità e le informazioni sull’apertura della camera ardente. Questa è stata aperta questa mattina nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari: è accessibile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di oggi e dalle 9:00 alle 12:00 di domani.

Sandro Giacobbe è scomparso a pochi giorni dal suo settantaseiesimo compleanno a causa di una malattia contro cui ha lottato per alcuni anni. Era uno degli artisti ligure più amati, soprattutto tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Tra i suoi brani più celebri ‘Signora mia’ e ‘Gli occhi di tua madre’.

