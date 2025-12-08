lunedì 8 Dicembre 2025
Incidente sull’autostrada A12 tra Genova e Recco

ambulanza soccorsiGenova – Molta paura, auto distrutta ma fortunatamente nessuna lesione grave, questa mattina, prima dell’alba, per i tre giovani che viaggiavano nell’auto che si è schiantata contro un muretto sull’autostrada A12 Genova – Livorno.
L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 nel tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione Levante e, secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo uscendo di strada per poi urtare con violenza un muretto.
Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’automedica del 118 con le ambulanze e la polizia stradale.
I tre giovani che viaggiavano sull’auto sono stati estratti dalle lamiere e medicati ma hanno rifiutato il ricovero in ospedale per gli accertamenti del caso.
Il conducente è stato sottoposto ai test per verificare eventuale abuso di alcolici o droghe.
In corso i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma non risulterebbero al momeento coinvolti altri veicoli.

