Incidente sull’autostrada A12 tra Genova e Recco

Genova – Molta paura, auto distrutta ma fortunatamente nessuna lesione grave, questa mattina, prima dell’alba, per i tre giovani che viaggiavano nell’auto che si è schiantata contro un muretto sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 nel tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione Levante e, secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo uscendo di strada per poi urtare con violenza un muretto.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’automedica del 118 con le ambulanze e la polizia stradale.

I tre giovani che viaggiavano sull’auto sono stati estratti dalle lamiere e medicati ma hanno rifiutato il ricovero in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il conducente è stato sottoposto ai test per verificare eventuale abuso di alcolici o droghe.

In corso i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma non risulterebbero al momeento coinvolti altri veicoli.