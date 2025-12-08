Meteo Liguria, giorno dell’Immacolata con tempo stabile e poche nubi

La presenza del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centro-Occidentale concede condizioni di tempo più stabile per la Liguria e temperature in leggero nel giorno dell’Immacolata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 8 dicembre 2025:

Nuvolosità medio-alta in transito per l’intero periodo su tutto il territorio regionale, con spazi di sereno più ampi nel corso della mattinata.

Nuvolosità bassa, sporadica, farà la sua comparsa nel corso del pomeriggio sui versanti marittimi del settore Centro-Orientale, senza fenomeni associati.

Possibili nebbie o foschie mattutine sui versanti padani.

Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e pomeriggio.

Mare poco mosso o localmente mosso in mattinata.

Temperature generalmente stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.

Nell’interno attes temperaure minime tra -3°C/+6°C e massime tra +8°C/+13°C.