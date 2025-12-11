Savona, cambia la sosta a pagamento di Tpl, ecco le novità

Savona – Mancano dieci giorni dall’avvio della nuova gestione della sosta a pagamento nel Comune di Savona e TPL Linea traccia un primo bilancio delle attività già realizzate e di quelle in fase di completamento.

Durante questa fase iniziale sono già stati portati a termine alcuni interventi di carattere tecnologico e gestionale pianificati, tra cui:

Restyling delle due piste di ingresso del parcheggio di Piazza del Popolo (lato Tribunale), ora dotate di nuove colonnine e sbarre di accesso.

Restyling della pista di uscita (lato Provincia), anch’essa attrezzata con sistemi di ultima generazione.

Installazione di una nuova cassa automatica abilitata a pagamenti in contanti e contactless ubicate al centro del parcheggio di Piazza del Popolo.

Avvio della campagna informativa dedicata agli abbonati con introduzione della nuova Savona Mobility Card.

Attivazione di un Info Point in Piazza del Popolo, operativo h24 con personale dedicato.

Istituzione di un presidio di vigilanza garantito da guardie giurate dalle 22:00 alle

6:00 nei parcheggi di Piazza del Popolo e Torre Porto.

Attivazione del nuovo numero verde 800 808 712 tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00, e

pubblicazione online della nuova sezione del sito TPL Linea dedicata ai parcheggi.

Attivazione della modalità “Card In & Card Out” in Piazza del Popolo, che consente

accesso e pagamento direttamente alle sbarre tramite carte bancarie c-less del

circuito EMV NFC (è quindi possibile entrare lato Tribunale senza ritirare alcun

biglietto e uscire lato Provincia senza recarsi alle casse automatiche: è sufficiente

avvicinare la carta bancaria alle colonnine sia in entrata che in uscita. E’ pure

possibile prendere il ticket e senza recarsi alle casse pagare direttamente alla

colonnina di uscita).

Parcometri e sistemi di pagamento

È terminata l’installazione dei nuovi parcometri, che saranno operativi da venerdì 12 dicembre 2025 a seguito dei necessari lavori legati al passaggio dal precedente gestore al nuovo, con la sostituzione delle vecchie apparecchiature e la messa in esercizio dei nuovi sistemi.

In una prima fase i pagamenti saranno consentiti esclusivamente in monete, in attesa dell’abilitazione pos da parte del nuovo gestore bancario.

Consequenzialmente le modalità di pagamento saranno integrate con il sistema Easypark.

Per il servizio Telepass, in corso di autorizzazione, è già stato installato il collegamento tecnologico di ultima generazione al nuovo sistema centrale operativo.

Oltre al telepass si aggiungerà il servizio Unipol Move collegato alla lettura delle targhe (installazione telecamere prevista per gennaio 2026)

“Questi primi dieci giorni sono stati intensi e ricchi di attività” – afferma il Direttore Generale di TPL Linea, Giampaolo Rossi – “Eravamo e siamo consapevoli

delle criticità iniziali dovute al cambio di gestore e all’adeguamento tecnologico delle

nuove strutture e stiamo lavorando per portare a regime il servizio.

Ringraziamo i nostri clienti per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questa

fase di transizione.

Gli intensi lavori in corso hanno come obiettivo quello di rendere settimana dopo

settimana più fruibile e semplice l’utilizzo della sosta nel suo complesso”.

TPL Linea continuerà ad aggiornare costantemente la clientela su tutte le evoluzioni

del servizio, con l’impegno di garantire una sosta più organizzata.