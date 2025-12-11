Sciopero generale, domani il corteo Cgil a Genova: percorso e modalità

Genova – Scatta domani, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale indetto dai sindacati della Cgil per protestare contro la Legge di Bilancio del Governo.

A Genova si terrà la manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti di tutte le province.

Il concentramento è previsto per le ore 9:00 alla stazione Marittima. Da lì prenderà il via un corteo che si muoverà verso il centro cittadino, arrivando fino alla Prefettura in largo Lanfranco. Qui andrà in scena un comizio conclusivo con il Segretario Cgil Nazionale, Pino Gesmundo.

Si prospetta, quindi, una giornata molto complicata per la viabilità cittadina, che sarà già messa a dura prova dallo sciopero ferroviario e da quello del trasporto pubblico locale. In corrispondenza al passaggio dei manifestanti, le strade verranno temporaneamente chiuse e il traffico sarà fermato o deviato, con il conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

