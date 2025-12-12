Autostrade, veicolo in avaria in A7: traffico in tilt

Genova – Anche questo pomeriggio traffico in tilt lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano a causa di un veicolo in avaria nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, lungo la carreggiata che viaggia in direzione nord.

Fin da subito le conseguenze sulla circolazione sono state molto pesanti, con decine di mezzi rimasti incolonnati nel traffico. Al momento vengono registrati tre chilometri di coda verso il Piemonte.

Il tutto va a sommarsi alla situazione già molto complicata a causa dei lavori che hanno ridotto la viabilità ad una sola corsia per senso di marcia, con le inevitabili ripercussioni che si avvertono ogni giorno.

Inoltre, proprio questo tratto di A7, sarà uno dei pochi tratti autostradali della Liguria a non essere coinvolto nella fase di alleggerimento dei cantieri in programma in concomitanza con le festività natalizie.

