Genova, cinghiali sulla Sopraelevata, strada chiusa verso ponente

Genova – Cinghiali a spasso sulla strada Sopraelevata Aldo Moro e strada chiusa per evitare pericoli.

Ancora emergenza cighiali, nella notte, e ancora passeggiate di famigliole sulle strade cittadine. Questa volta gli ungulati hanno addirittura deciso di imboccare la strada Sopraelevata in direzione ponente, complice la relativa calma per i lavori in corso.

La polizia locale è stata costretta a chiudere nuovamente la strada dopo la fine del cantiere di manutenzione, per evitare incidenti e per consentire la “caccia” agli animali.