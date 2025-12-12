venerdì 12 Dicembre 2025
Genova, cinghiali sulla Sopraelevata, strada chiusa verso ponente

Cinghiali piazza MartinezGenova – Cinghiali a spasso sulla strada Sopraelevata Aldo Moro e strada chiusa per evitare pericoli.
Ancora emergenza cighiali, nella notte, e ancora passeggiate di famigliole sulle strade cittadine. Questa volta gli ungulati hanno addirittura deciso di imboccare la strada Sopraelevata in direzione ponente, complice la relativa calma per i lavori in corso.
La polizia locale è stata costretta a chiudere nuovamente la strada dopo la fine del cantiere di manutenzione, per evitare incidenti e per consentire la “caccia” agli animali.

