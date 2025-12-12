Rossiglione, ruspe dei Vigili del Fuoco al lavori sul greto dello Stura

Rossiglione (Genova) – Vigili del fuoco al lavoro, nel greto del torrente Stura, sul territorio comunale, per ripristinare il corretto flusso delle acque dopo l’ondata di maltempo che ha rischiato di portare nuovi allagamenti e danni ingenti.

I mezzi per il movimento terra, come escavatori e ruspe, vengono utilizzati in attività di addestramento e, nel contempo, razionalizzando risorse e costi, vengono ripristinate le condizioni dell’alveo del corso d’acqua per facilitare lo scorrimento delle acque e “governarne” in qualche modo flussi e intensità di scorrimento.

(Foto dei Vigili del Fuoco)