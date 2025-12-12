Sciopero generale, corteo a Genova, ecco dove passerà e chi si ferma



Anche in Liguria scatta oggi, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale contro la manovra di bilancio del Governo centrale contestata dalle opposizioni e dai sindacati dei lavoratori.

A Genova si terrà la manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti di tutte le province ed è qui che saranno più pesanti i disagi per la circolazione stradale a causa della manifestazione che attraverserà il centro cittadino.

Il concentramento dei manifestanti è previsto per le ore 9:00 alla stazione Marittima.

La protesta assumerà la forma del corteeo che muoverà verso il centro cittadino e la Prefettura, in largo Lanfranco.

In corrispondenza al passaggio dei manifestanti, infatti, le strade verranno temporaneamente chiuse e il traffico sarà fermato o deviato, con il conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

Raggiunta la Prefettura e piazza Corvetto, si terrà il comizio conclusivo con l’intervento del segretario Cgil Nazionale, Pino Gesmundo.

Si prospetta, quindi, una giornata molto complicata per la viabilità cittadina, che sarà già messa a dura prova dallo sciopero ferroviario e da quello del trasporto pubblico locale.

Ecco chi incrocia le braccia oggi:

Trasporto ferroviario: lavoratori in sciopero dalle ore 00.01 alle 21 di oggi

Sono garantite le fasce 6-9 e 18-21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.

L’azienda suggerisce però di controllare sui siti on line o presso gli uffici informazioni nelle stazioni.

Trasporto pubblico locale:

Sciopero per l’intera giornata.

Amt servizio urbano – Gelosobus srl – Stac – Della Penna autotrasporti e Autonoleggio Scagnelli

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30 e dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e dalle ore 21.00 a fine servizio

Ferrovia Genova / Casella

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30 – dalle ore 9.30 alle 17.30 e dalle ore 20.30 a fine servizio

AMT Servizio Extraurbano – Genova Autoservizi Ricitelli – Tdc

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00 – dalle ore 9.00 alle 17.00 – dalle ore 20.00 a fine servizio.

TPL Linea – Savona

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00 – dalle 8.30 alle 17.30 e dalle ore 20.00 a fine servizio

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30 – dalle ore 20.30 a fine servizio

ATC ESERCIZIO S.P.A -TROTTA BUS SERVICE SPA (ROMA) – COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00 – dalle ore 9.00 alle 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio

Servizio Scuolabus con affidamento pubblico

tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico

Trasporto Disabili: servizio garantito al 100%

Porto e servizi portuali

fermo per 24 ore

Autotrasporto e consegne:

24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore

Marittimi:

ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio:

intero turno

Vigili del Fuoco:

sciopero di 4 ore – emergenze garantite

Settore commercio, turismo, servizi:

intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste

intera giornata o turno di lavoro per i settori delle fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.

Banche e settore assicurativo

intera giornata

Edili, metalmeccanici

8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata

Intera giornata -Servizi minimi garantiti

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio intera giornata

Risultano esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale:

Igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.

