Pallanuoto, Champions League, Rapallo supera lo Spandau Berlino

Rapallo Pallanuoto chiude il 2025 con una prestazione ottima in Champions League. Nell’ultima partita ufficiale prima della sosta, e prima giornata del girone di ritorno, le gialloblù superano nettamente lo Spandau Berlino per 17-8, in un match mai in discussione e sempre saldamente nelle mani della formazione ligure.

Avvio deciso, ritmo alto e controllo totale del gioco in tutti e quattro i tempi: Rapallo costruisce il successo grazie a una difesa solida, capace di limitare al minimo il centro avversario, e a un attacco efficace, che colpisce con continuità anche in transizione.

Al termine della gara, a commentare la vittoria è Jelena Vukovic:

«Direi che abbiamo fatto quello che ci è stato chiesto. Stiamo continuando il nostro percorso in Champions League e queste partite ci servono per crescere. Chiudiamo questa prima parte di stagione con ottimi risultati, siamo più che contente. In difesa l’obiettivo era non subire gol dai due metri e non concedere rigori: direi che abbiamo fatto bene quello che avevamo preparato».

Soddisfatto anche il tecnico Luca Antonucci, che guarda al bilancio complessivo prima della sosta:

«È un bilancio sicuramente positivo. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, una grande dimostrazione di forza: le ragazze hanno dato il massimo e il risultato è giusto. Ora ci aspetta un periodo particolare, perché dopo le feste avremo circa un mese per preparare la ripresa del campionato, ma non avremo subito tutte le giocatrici a disposizione. È una situazione che accetto volentieri, visto che abbiamo molte atlete impegnate con le nazionali. Lavoreremo per migliorare ancora, soprattutto in fase offensiva: stasera abbiamo fatto bene, ma c’è ancora tanto da fare. Dovremo essere al top quando arriverà il momento decisivo della stagione».

Rapallo Pallanuoto saluta così il pubblico di Chiavari con un successo netto e convincente, confermando il proprio percorso di crescita anche in ambito europeo e arrivando alla sosta con entusiasmo e fiducia.